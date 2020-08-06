الخليج 365 : توصل اجتماع موسع ضم لجنة امن ولاية شمال كردفان ومحلية شيكان وقوي اعلان الحرية والتغير وممثلي شركات توزيع الدقيق والوقود والغاز الى قرارات حاسمة تنظم صرف الوقود مع فرض قانون الطوارى . وستصدر قرارات فى الفترة المقبلة لصرف الوقود بالبطاقة الذكية في جميع محليات الولاية تحت مراقبة وفرض قانون الطوارئ . Advertisements وكان الاستاذ خالد مصطفي والي شمال كردفان قد تراس اجتماعا موسعا ضم لجنة امن الولاية ومحلية شيكان وقوى اعلان الحرية والتغيير وممثلي شركات توزيع الدقيق والوقود والغاز لمناقشة القضايا الاساسية للمواطن . وقدم الوالي موجهات المرحلة القادمة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين التي تتركز على معاش الناس وحفظ الامن وابتكار وسائل وطرق جديدة غير تقليدية لتوصيل الخدمة للمواطن، مدير شرطة الولاية مقرر لجنه الامن اكد جاهزية القوات النظامية لتنفيذ القوانين وتوزيع القوات على كل المرافق الخدمية وضبط كل التفلتات الامنية، فيما طالب المدير التنفيذي لمحلية شيكان بزيادة حصة الدقيق من المركز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات حاسمة مرتقبة لتوزيع السلع الاستراتيجية بشمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.