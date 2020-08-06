أصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة عمر محمد السنوسى قرارا بتكليف صبري عبد الرحمن كنان موجهاً للتربية المسيحية بالولاية.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماعا ضم الأمين العام لمطرانية مدني والولايات الوسط المطران جزولى محمد حماد والقس بالكنيسة الإنجيلية الوطنية عوض كوكو ومعلمين متطوعين في تدريس مادة التربية المسيحية الي جانب رئيس لجنة المعلمين بالولاية عبد الله محمد الحسن ومدير المرحلة الثانوية بالولاية رجاء فضل محمد. Advertisements وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية بحسب سونا إلتزام وزارته بتنفيذ دورة تدريبية لمادة التربية المسيحية وتعيين عدد من المعلمين لمادة التربية المسيحية في القريب العاجل لتأخذ المادة مكانها الطبيعي كبقية المواد إلى جانب معالجة القصور الذي حدث على مستوى الإشراف ، موجها الجهات ذات الصلة بوضع جدول طواف وإشراف لمادة التربية المسيحية ينفذ مطلع العام الدراسي المقبل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين موجه ومعلمين للتربية المسيحية بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.