الأثار تكشف حقيقة وجود قطع أثرية بمنطقة الرياض الخرطوم

نفي مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف حاتم النور ما تناولته الأسافير عن وجود قطع أثرية في منطقة الرياض بالخرطوم. وقال ان الموقع المذكور تم حفره قبل ثلاثة أعوام وشيد به مبني من سبعة طوابق .
واكد النور وفق (سونا ) ان الحديث عن وجود آثار غير صحيح و لا وجود لدليل المادي ،مبينا أن القطع الأثرية المذكورة هي مجرد بقايا خرصانية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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