لجنة إزالة التمكين بالشمالية تؤدي القسم

أدى اعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال اليوم بدنقلا القسم أمام والي الولاية الشمالية بروفيسور امال محمد عز الدين بحضور فضيلة مولانا دكتور الزين البشير الزين رئيس الجهاز القضائي والاستاذ عبد القادر محمد سعيد امين عام حكومة الولاية المكلف . و أكدت والي الشمالية وفق ( سونا ) عقب مراسم أداء القسم ان هذا العمل يعتبر عملا وطنية اثق عليه الجميع لتنفيذه من اجل اعطاء الحقوق وارساء قيم العدالة والمساواة والشفافية وجددت الثقة في اعضاء اللجنة في القيام بهذه المهمة حبا للوطن وتحقيقا لاهداف الثورة السودانية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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