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الخميس 6 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك خلال اتصال تلقاه، يوم الخميس، من وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن الخرطوم تتطلع إلى رفع اسم السودان من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“.
وقال حمدوك إن الاتصال الهاتفي مع بومبيو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أن“الخرطوم تتطلع إلى مواصلة دعم الإدارة الأمريكية المستمر لحكومة السودان الانتقالية.”
وكتب ”حمدوك“ عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الخميس:“سُعدت اليوم بتلقي مكالمة هاتفية من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة النقاش حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب“.
و شدد ”حمدوك“ على أن السودان يتطلع للدعم المستمر من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. حمدوك يبحث هاتفيًا مع بومبيو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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