عاجل.. حمدوك يبحث هاتفيًا مع بومبيو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخميس 6 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك خلال اتصال تلقاه، يوم الخميس، من وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن الخرطوم تتطلع إلى رفع اسم السودان من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“.

Advertisements

وقال حمدوك إن الاتصال الهاتفي مع بومبيو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أن“الخرطوم تتطلع إلى مواصلة دعم الإدارة الأمريكية المستمر لحكومة السودان الانتقالية.”

وكتب ”حمدوك“ عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الخميس:“سُعدت اليوم بتلقي مكالمة هاتفية من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة النقاش حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب“.

و شدد ”حمدوك“ على أن السودان يتطلع للدعم المستمر من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الانتقالية.