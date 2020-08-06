عاجل.. السودان: لدينا خيارات في التعاطي مع سد النهضة

الخميس 6 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

توقع الدكتور صالح حمد رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة، أن يضع الاتحاد الإفريقي، الأمور في نصابها فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.



وقال رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الخميس، إن السودان لديه كثير من الخيارات في التعاطي مع ملف سد النهضة، مضيفا: "سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقنا المائية".

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وفى وقت سابق، بعث البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان، خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

واعتبر الوزير، أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الاثيوبي بتاريخ 4 أغسطس 2020 تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقريرالأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

ويقترح الخطاب الأثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة؛ بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

واعتبر وزيرالري والموارد المائية؛ أن ذلك يمثل تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما اعتبر ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.