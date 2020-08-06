ترامب يتراجع عن روايته “الكاذبة” بشأن انفجار مرفأ بيروت وهذا ما قاله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن روايته السابقة بشأن انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أنه لا يعرف بعد ما إذا كان الانفجار الذي شهده مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت “هجوماً أم لا”، في تعارض مع تصريحات سابقة له وصف فيها الحادث بـ “الهجوم الرهيب”.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر البيت الأبيض، أن “الانفجار كان رهيباً”، مشيراً إلى أن “اللبنانيين لا يعرفون بعد ما هو هذا، ولا أحد يعلم، والتحريات مستمرة، فلقد شهد الحادث تناثراً لأجزاء من قنابل بالمناطق المحيطة، فربما هذا حادث وربما كان هجوماً”.

وأضاف ترامب: “لا أعتقد أنه بإمكان أي شخص أن يقول شيئاً بخصوص ذلك الآن، فهناك فريقان، أحدهما يرى الانفجار حادثاً، والبعض الآخر يراه هجوماً”.

رواية الرئيس الأولى

وكان ترامب قد قال الثلاثاء، بعد ساعات من الحادث، إن جنرالات الجيش ببلاده أخبروه أنهم يعتقدون أن الانفجار ربما كان هجوماً بقنبلة.

قال الرئيس في تصريحاته: “التقيت ببعض كبار جنرالاتنا العظماء، ويبدو أنهم يشعرون أنه كان (هجوماً) من نوع ما. أي أنه لم يكن نوعاً ما من انفجارات المواد الصناعية. كان هذا –على ما يبدو، وهم يعرفون بطبيعة الحال أكثر مما أعرف- يبدو أنهم يعتقدون أنه كان هجوماً. كانت قنبلة من نوعٍ ما، صحيح”.