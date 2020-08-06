فتاة تسدد طعنة قاتلة لخالها

في واقعة غريبة أقدمت فتاة على قتل خالها طعناً بالسكين، وذلك بالوادي الأخضر بالحاج يوسف، وألقت الشرطة القبض عليها للتحقيق معها حول ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية إلى أن الحادثة وقعت فور مجئ خالها “القتيل” إلى منزل شقيقته “والدة الفتاة” وكان مخموراً، ونشب شجار بينه وبين المتهمة وتطور إلى عراك، على إثره أخذت المتهمة سكيناً وسددت لخالها طعنات أردته قتيلاً في الحال.

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وتم إخطار الشرطة بالحادثة وخف فريق مسرح الحادث إلى المنزل موقع الجريمة، واتخذت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، وأقتيدت الفتاة إلى قسم الشرطة للتحقيق معها.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، باشرت شرطة مباحث بدائرة الاختصاص التحقيق معها ودون في مواجهتها بلاغاً بمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)