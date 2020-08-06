بدء محاكمة مواطن أحرق عربتين للدعم السريع

التاريخ: 06-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة قررت المحكمة منتصف أغسطس الجاري الجلسة الإجرائية لمحاكمة مواطن متهم بحرق 2 عربة دبل كاب أكسنت موديل 2008 – 2014 تابعة للدعم السريع والفصل في القضية. Advertisements وتم الحريق بالشارع العام بالخرطوم ومنها فر المتهم هارباً وتبلغ قيمة العربتين مبلغ 10 مليارات جنيه سوداني، ووفقاً لمجريات البلاغ أن المستشار القانوني لقوات الدعم السريع قطاع الخرطوم سليمان التجاني سليمان دون بلاغاً بنيابة الخرطوم شمال، بحيثيات الواقعة، وألقت قوة خاصة من استخبارات الدعم السريع القبض على المتهم ودون في مواجهته البلاغ بمخالفة نص المادة 182 من القانون الجنائي المتعلقة بالتلف وخلال يومية التحري أقر المتهم بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأنه من أشعل الحريق بالعربتين بالشارع العام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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