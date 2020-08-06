التاريخ: 06-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي ما تناقلته بعض مراكز الأخبار ووسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان (ما حدث بالحتانة سوء تفاهم وأجد العذر لمن أساؤوا) بأنه عار من الصحة تماماً. Advertisements وأشار كباشي إلى أنه لم يدل بأي تصريح لأي جهة بهذا الخصوص. وناشد سيادته بحسب (سونا)، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “كباشي” ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول حادثة الحتانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.