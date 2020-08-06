إيمان الشريف: الفن رسالة والذوق العام مسؤولية وأمانة

ذكرت الفنانة إيمان الشريف أنها تسعى لتقديم فني يحافظ على جمال وروعة الأغنية السودانية، وأضافت أنها تسير على خطى مشروع غنائي يحافظ على الذوق العام ويقدم نهجاً غنائياً مختلفاً ومغايراً.

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وعن اختيارها لأغنياتها أوضحت أنها تختار مفرداتها بدقة أملاً في تكوين حاضنة غنائية تستوعب أشواقها وملامح أغنياتها، وختمت إيمان حديثها بحسب صحيفة السوداني الدولية، بقول “الفن رسالة تستهدف القيم والمكارم ولابد أن نتعامل مع ذلك بمسؤولية وأمانة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)