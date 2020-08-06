خشارم مديراً فنياً للمريخ والثنائي يعود 13 أغسطس

تفيد مصادر بأن رئيس نادي المريخ آدم سوداكال جدّد خلال الأيام الماضية اتصالاته بالمدرب التونسي جمال خشارم للتأمين على الاتفاق الذي تم بين الطرفين في وقت سابق ليتولى خشارم مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي المريخ في المرحلة المقبلة خلفاً لمواطنه أمين المسلمي الذي باتت مغادرته للخرطوم والإطاحة به مؤكدة في ظل رفض المعد البدني الألماني توماس مويير ومدرب الحراس التونسي محمد الفنطاسي العمل معه إلى جانب عدم إبراز المسلمي للشهادات التي تمكنه من تدريب المريخ.

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وبحسب صحيفة الصيحة، فإن الاتفاق مع خشارم اكتمل وينتظر أن يبدأ المريخ إجراءات حضوره إلى الخرطوم حيث يتوقع أن يصل الأحد القادم لتوقيع العقد ومباشرة مهامه.

على صعيد متصل ينتظر أن يعود من تونس مدرب اللياقة الألماني توماس مويير ومدرب الحراس محمد الفنطاس إلى الخرطوم يوم 13 أغسطس الحالي لمواصلة مشوارهما بعد قضاء إجازة قصيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)