ضبط مصنع عشوائي لمشتقات الألبان بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت ادارة المخالفات بمحلية امدرمان مصنع عشوائي خاص بصناعة الجبنة وتعبئة الألبان بمربع (42) بمنطقة ابي سعد بامدرمان.

واشار بشارة محمد الصافي مدير ادارة المخالفات بالمحلية بان ادارة المخالفات ظلت ترصد عدداً من المخالفات ومن بينها المخالفات الصحية ونتيجة للشكاوى التي وردت من لجان التغيير والخدمات والأهالي بالمنطقة تمت عملية مراجعة المصنع.

واوضح بأن المصنع يعمل في موقع عشوائي وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية فضلاً عن استخدام البلاستيك في تعبئة الألبان الى جانب عدم الالتزام بالنواحي الصحية المعلومة وخطورة ذلك على صحة الانسان موضحاً بأن الادارة باشرت الاجراءات القانونية تجاه المصنع.

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