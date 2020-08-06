وفاة معتمد البحيرة في حادث مروري مؤلم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ادى حادث مروري مروع وقع بطريق التحدي عند منطقة العبيدية امس الى وفاة اللواء ركن عيسى محمد عمر معتمد البحيرة سابقا بولاية نهر النيل وذلك أثر انقلاب العربة التي كانت تقله والأسرة الكريمة عقب عودتهم من عطلة عيد الأضحى التي قضوها بين الأهل بمنطقة المناصير.

وراحت ضحية الحادث أيضا زوجة شقيقه سارة عبد الرحمن نعمان وأصيب من معهم بالسيارة باصابات متفاوتة وتم نقلهم لمستشفى عطبرة لتلقي العلاج. يشار الي ان اللواء عيسى كان قائدا لسلاح المدفعية ومديرا لادارة التوجيه المعنوي.

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