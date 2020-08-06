مصدرو الذهب : شركات وجهات حكومية دخلت عملية “الشراء” وأحدثت مضاربات

الخليج 365 :

استنكرت شعبة مصدري الذهب، دخول شركات وجهات حكومية في سوق الذهب امس ، قامت بشراء كميات كبيرة و(احدثت مضاربات) ، أدت لارتفاع سعر جرام الخام لاكثر من ٨٣٠٠ جنيه.

وكشف الأمين العام لتسيرية الشعبة عبد المولى القدال لـ(السوداني) عن دخول شركات تمكنت من شراء كميات من الذهب وأضاف :” عندما تظهر القروش في صناديق ومقسطرة يعني ذلك ان الحكومة دخلت”، مؤكداً عدم وجود شك في ذلك .

وقال القدال إن المصدرين الذين صدروا ذهب خلال الفترة الماضية كافة ، ولم يشتروا حصائلهم بسبب عطلة العيد (خسروا)، داعيا الدولة الى أن (تصحى) وتعرف هذه الجهات ، ولماذا تشتري بهذه الاسعار العالية ، مشيرا الى أن اسعار الذهب عالميا شهدت ارتفاعاً غير مسبوق ، اما محليا فارتفع سعر الجرام الخام لحوالى ٨٣٠٠ جنيه