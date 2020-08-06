الخارجية تثمن مقترح السعودية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

التاريخ: 06-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ثمنت وزارة الخارجية السودانية مقترح المملكة العربية السعودية المقدم كآليةٍ لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين “الحكومة اليمنية” و”المجلس الانتقالي الجنوبي”. Advertisements وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها أمس، عن أملها أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاق “الرياض” ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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