المدير العام للشرطة يوجه بزيادة اﻻنتشار وفك الإختناقات المرورية

التاريخ: 06-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements وجه المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ، بتكثيف العمل بمجمعات الجمهور ومراكز الترخيص ومعالجة وتذليل العقبات المتعلقة بالبيئة المرورية، مع الجهات ذات الصلة وذلك بتحديد الأولويات العاجلة. وتفقد مدير الشرطة أمس سير العمل بدائرة مرور ولاية الخرطوم، وقال مدير دائرة المرور بالولاية اللواء أمير عبدالمنعم في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن توجيهات المدير العام شملت زيادة الانتشار الشرطي في التقاطعات والشوارع الرئيسة ومعالجة الاختناقات المرورية والازدحام عبر تطوير الوحدة المختصة بعمليات المرور وزيادة أجهزة الرد الآلي عبر الرقم 777. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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