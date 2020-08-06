والي غرب كردفان: “السلام ومُحاربة الفساد أولوياتي”

شدّد والي ولاية غرب كردفان، حمّاد عبد الرحمن صالح، على محاربة الفساد والمُفسدين بالولاية.

وقال لمصادر إنّ السلام العادل والشامل من أولويات حكومته، وإنّ الولاية من أكثر المناطق التي تضرّرت من عدم تحقيق العدالة، مُضيفاً أنّ دعم الثورة واحتياجات المُواطن من الصحة والتعليم والعلاج والطرق والتنمية المتوازنة ستجد الاهتمام والمتابعة، مُشيراً إلى أنّ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد سيتم دعمها وتنشيطها لاسترداد المال العام.

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وكشف الوالي بحسب صحيفة الصيحة، عن لقاء جمعه بحاكم شمال بحر الغزال ناقش خلاله العلاقات الحدودية وفتح المعابر والنقاط الأمنية والجمركية ومُحاربة التفلت، واتفق الطرفان على إقامة مؤتمر لقبائل التماس، كما طالب الوالي، نظيره بالرجوع إلى حدود ١٩٥٦.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)