ارتفاع إصابات الملاريا (30%) خلال أسبوع بشرق دارفور

دقت إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شرق دارفور، ناقوس الخطر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا بنسبة (30%) خلال أسبوع، وبنسبة (10%) مقارنة بالعام الماضي.
وأكد مدير الإدارة أحمد عبد الجبار أمس، على نسبة ارتفاع الإصابة بالولاية، وكشف عن شح أدوية الملاريا، وأوضح أن الكمية المتوفرة لا تكفي الولاية لمدة أسبوع.
وبحسب صحيفة الصيحة، أن الولاية تشهد هطولاً متواصلاً للأمطار وانتشاراً كبيراً للبرك والمستنقعات، مع انعدام أبسط وسائل المكافحة، بجانب ضعف الاهتمام المجتمعي بأهمية استخدام الناموسيات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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