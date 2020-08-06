والى البحر الأحمر يطلع على أداء الزكاة والتأمين الصحي

أكد والي البحر الأحمر مهندس عبد الله شنقراي الدور المتعاظم لديوان الزكاة في دعم الشرائح الضعيفة وتقديم المشاريع الإنتاجية والخدمية لتحسين معاش الناس وتعزيز جهود محاربة الفقر بالولاية.

وأطلع الوالي لدى لقائه بمكتبه أمين ديوان الزكاة بالولاية الأستاذ عبد القادر حسن والوفد المرافق على تفاصيل أداء الديوان خلال الفترة الماضية واسهاماته لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا بالولاية, كما أطلع الوالي على محاور خطة الديوان للفترة المقبلة والاستعداد لتقديم الدعم اللازم لطواريء الخريف.

وأوضح الوالي حرص حكومة الولاية واستعدادها لتذليل الصعاب التي تواجه عمل الديوان وتمكينه من أداء دوره الرائد في خدمة المجتمع.

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من ناحية ثانية استمع الوالي لدى لقائه بمكتبه المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية دكتور علي موسى شاش واستمع إلى تنوير حول أداء الصندوق في النصف الأول من العام الحالي وخطة العمل للفترة المتبقية من العام , وأطلع بحسب سونا، على استعدادات الصندوق لتدشين نفرة توسيع مظلة التأمين الصحي, وافتتاح الصالة الرئيسية, والصيدليات المتخصصة لتوفير الدواء لمرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة.

وعلى صعيد متصل تفقد الوالي سير العمل . بمستشفى التقدم الريفي في المنطقة الغربية لمحلية بورتسودان ووقف على مشاكل نقص خدمات الكهرباء والمياه وعدم استقرار الكوادر الصحية ووعد بمعالجة القضايا التي تواجه المستشفى لخدمة المواطنين بالمناطق الطرفية لمحلية بورتسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)