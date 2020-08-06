الكشف عن أزمة بين “حمدوك” و”الحرية والتغيير” بسبب الوزراء

كشف مصدر مطلع أسباب تأخير إعلان أسماء الوزراء الجدد الذين ظلت وزاراتهم شاغرة منذ الشهر الماضي، وأبلغ المصدر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متمسك بعدم قبول مرشحين من قوى الحرية والتغيير، وأن قوى التغيير لفتت نظر حمدوك بضرورة التمسك بالوثيقة الدستورية والتي نصت على ترشيح قوى الحرية والتغيير للوزراء.

وقال المصدر إن قوى الحرية والتغيير اجتمعت ثلاث مرات للاتفاق على مرشحين للوزراء، لكن لم تقدم أي مرشح، وأشار إلى اعتذار أكثر من مرشح لتولي حقيبتي المالية والصحة، وأضاف المصدر أنه لا توجد خيارات حتى اليوم أمام الحرية والتغيير لتقديمها.

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وبحسب صحيفة الصيحة، توقع المصدر انعقاد اجتماع حاسم لبحث مسألة ترشيح الوزراء وعدد من القضايا، من بينها الوضع الراهن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)