مصدرو الذهب: شركات وجهات حكومية دخلت عملية “الشراء” وأحدثت مضاربات

التاريخ: 06-أغسطس-2020
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استنكرت شعبة مصدري الذهب، دخول شركات وجهات حكومية في سوق الذهب أمس حيث قامت بشراء كميات كبيرة و(احدثت مضاربات) ، أدت لارتفاع سعر جرام الخام لاكثر من ٨٣٠٠ جنيه.
وكشف الأمين العام لتسييرية الشعبة عبد المولى القدال، عن دخول شركات تمكنت من شراء كميات من الذهب وأضاف :” عندما تظهر القروش في صناديق ومقسطرة يعني ذلك أن الحكومة دخلت”، مؤكداً عدم وجود شك في ذلك .
وقال القدال بحسب صحيفة السوداني، إن المصدرين الذين صدروا ذهب خلال الفترة الماضية كافة ، ولم يشتروا حصائلهم بسبب عطلة العيد (خسروا)، داعياً الدولة إلى أن (تصحى) وتعرف هذه الجهات ، ولماذا تشتري بهذه الأسعار العالية ، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عالمياً شهدت ارتفاعاً غير مسبوق ، أما محلياً فارتفع سعر الجرام الخام لحوالى ٨٣٠٠ جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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