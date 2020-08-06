تفكيك شبكات إجرامية تنشط في هذه الأعمال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تفكيك 3شبكات إجرامية تهرب البنقو بولايتي النيل الا زرق وشمال كردفان وقال اللواء شرطة حقوقي/سامي حامد حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان ادارته نفذت بنجاح خطة تأمين عيد الاضحية المبارك بولايات البلاد ضمن الخطة الإطارية لقوات الشرطة وتم تكثيف العمل الميداني حيث رصدت ادارته بولاية النيل الأزرق نشاط لشبكة إجرامية تهرب البنقو اثرذلك نصب فريق ميداني كمينا ناجحا بنقطة تفتيش مرحب شرق مدينة الدمازين أسفر عن ضبط متهم وبحوزته عدد460 قندول بنقو تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والموأثرات العقلية لسنة 1994 بقسم شرطة قنيص شرق وايضا تمكن فريق اخر من نصب كمين بذات النقطة وتم ضبط متهم وبحوزته عدد224 قندول بنقو تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة قنيص وأضاف اللواء حريز ان ادارته بولاية شمال كردفان توفرت لديها معلومات عن نشاط لشبكة إجرامية تهرب البنقو بالولاية وولاية جنوب كردفان فتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط متهم وبحوزته عدد281 قندول بنقو وذلك بمنطقة السنجكاية بجنوب كردفان تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بدائرة الإختصاص .

وأوضح مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أن ادارته ماضية في إنفاذ خططها الرامية الي تفكيك الشبكات الإجرامية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتعيق التنمية بالبلاد من خلال استهداف فئات الشباب والطلاب

وجدد اللواء حريز تحزيرات ادارته من خطورة تعاطي المخدرات والسموم والاتجار بها وتهريبها علي صحة المتعاطي والصحة العامة. المادة السابقة الا القضاء الرياضى.. بقلم صلاح الاحمدى

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