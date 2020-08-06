وسط تزايد في الطلب الدولار يعاود الصعود بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني مرة أخرى في تداولات الأسواق الموازية عقب فترة شهدت استقرارا نسبياً.

وطبقاً لموقع (باج نيوز الإخباري) بلغ سعر شراء الدولار ١٤٧ جنيهاً مقارنة ب ١٤٥ج قبل عطلة العيد فيما سجل سعر البيع ١٤٥ج مقارنة ب ١٤٣ ج.

وأشار متعاملون مع الأسواق الموازية إلى وجود تزايد في الطلب على العملات الأجنبية وسط محدودية العرض.

ونوهوا إلى أن أسعار شراء الدرهم سجلت ٤١ج في التحويلات الخارجية فيما بلغ سعر البيع ٣٩ج.

وشهدت الفترة الماضية استقراراً نسبياً في أسعار العملات بعد فتح صادر الذهب وتحرير أسعاره المادة السابقة مواجهة مرتقبة.. بقلم معاوية عيسى المقالة القادمة الاستشارية سبب الاذية ..!.. بقلم قسم خالد

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