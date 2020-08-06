مواجهة مرتقبة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مع اقتراب موعد انطلاقة منافسة كأس السودان في الاسبوع القادم وعدم اتضاح الرؤية فيما يختص بموقف السلطات الصحية من استئناف النشاط فستظل كل الاحتمالات مفتوحة

* اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي منحت الاتحاد الضوء الأخضر في وقت سابق باستئناف النشاط عادت وتراجعت وأكدت بأنها لجنة إسناد ودعم وليست جهة تنفيذية

* وحسب الأخبار المتواترة هنا وهناك يتوقع أن تتخذ الجهات الصحية قرارا في الساعات القادمة اما باستمرار النشاط أو تجميده في الوقت الحالي

* كل الدوريات في العالم عادت للدوران مرة اخري وتعايشت الشعوب مع الجائحة ونجحت الدول الاوربية الكبري في استكمال دورياتها بشكل مميز

* حتي الدول العربية التي ظلت تسجل أعلي معدلات الإصابة بكورونا عادت دورياتها وكأن شيئا لم يكن

* نعتقد أن اتحاد الكرة منح الأندية فرصة كافية للإعداد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والنتائج مبشرة حتي الان بعدم وجود إصابات وسط الاعبين أو الأجهزة الفنية

* البلاد لا تستحمل أزمة جديدة في وجود الأزمات المتراكمة الأمنية والسياسية والاقتصادية والموضوع في غاية البساطة لو حدث هناك اجتماع وتنسيق بين اتحاد الكرة والجهات المعنية

* دكتور شداد بتصريحات المستفزة تجاه الوزارة ستزيد الأزمة تعقيدا ولا بد أن تكون هناك لجنة للمساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف من أجل حل للقضية

* الأندية تضررت كثيرا من توقف الدوري ومن المصير المجهول وظلت تصرف بسخاء في تجهيز الاعبين ومن غير المعقول أن يتم إلغاء الدوري بجرة قلم

* لا ندري سر العداوة بين شداد ووزارة الشباب والرياضة منذ قديم الزمان ولمصلحة من يحارب الدكتور الجهات المسئولة

* اتحاد الكرة ليس جزيرة معزولة عن مؤسسات الدولة وطالما الوزارة ظلت تنأي بنفسها عن التدخل في الشان الفني فمن الواجب أن يكون هناك تناغم وتنسيق من أجل مصلحة الكرة

* نأمل أن يقود العقلاء والحكماء في اتحاد الكرة مبادرة للتنسيق والاجتماع مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة للوصول إلي حلول مرضية تعيد النشاط وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها الفيفا

* الأندية صرفت من دم قلبها وخاصة اندية التأهيلي والوسيط فمن غير المعقول أن تضيع هذه الجهود

اتجاهات اخيرة

* الاستعدادات جارية علي قدم وساق في تنظيم فجر الغد لعقد المؤتمر العام

* كافة الأوراق اكتملت وستكون حديث الشارع الهلالي لما تحتويه من برامج طموحا ومشاريع كبيرة

* المؤتمر العام لفجر الغد سيكون حدثا فريدا في تاريخ التنظيمات الهلالية

* لم يسبق لاي تنظيم أن عقد مؤتمره العام وقدم اوراق علمية تمت مناقشتها

الفرحان اصبح يأتي إلي مكاتب الاتحاد

قبل العمال والموظفين

* البربر