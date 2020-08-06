مواجهة مرتقبة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* مع اقتراب موعد انطلاقة منافسة كأس السودان في الاسبوع القادم وعدم اتضاح الرؤية فيما يختص بموقف السلطات الصحية من استئناف النشاط فستظل كل الاحتمالات مفتوحة
* اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي منحت الاتحاد الضوء الأخضر في وقت سابق باستئناف النشاط عادت وتراجعت وأكدت بأنها لجنة إسناد ودعم وليست جهة تنفيذية
* وحسب الأخبار المتواترة هنا وهناك يتوقع أن تتخذ الجهات الصحية قرارا في الساعات القادمة اما باستمرار النشاط أو تجميده في الوقت الحالي
* كل الدوريات في العالم عادت للدوران مرة اخري وتعايشت الشعوب مع الجائحة ونجحت الدول الاوربية الكبري في استكمال دورياتها بشكل مميز
* حتي الدول العربية التي ظلت تسجل أعلي معدلات الإصابة بكورونا عادت دورياتها وكأن شيئا لم يكن
* نعتقد أن اتحاد الكرة منح الأندية فرصة كافية للإعداد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والنتائج مبشرة حتي الان بعدم وجود إصابات وسط الاعبين أو الأجهزة الفنية
* البلاد لا تستحمل أزمة جديدة في وجود الأزمات المتراكمة الأمنية والسياسية والاقتصادية والموضوع في غاية البساطة لو حدث هناك اجتماع وتنسيق بين اتحاد الكرة والجهات المعنية
* دكتور شداد بتصريحات المستفزة تجاه الوزارة ستزيد الأزمة تعقيدا ولا بد أن تكون هناك لجنة للمساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف من أجل حل للقضية
* الأندية تضررت كثيرا من توقف الدوري ومن المصير المجهول وظلت تصرف بسخاء في تجهيز الاعبين ومن غير المعقول أن يتم إلغاء الدوري بجرة قلم
* لا ندري سر العداوة بين شداد ووزارة الشباب والرياضة منذ قديم الزمان ولمصلحة من يحارب الدكتور الجهات المسئولة
* اتحاد الكرة ليس جزيرة معزولة عن مؤسسات الدولة وطالما الوزارة ظلت تنأي بنفسها عن التدخل في الشان الفني فمن الواجب أن يكون هناك تناغم وتنسيق من أجل مصلحة الكرة
* نأمل أن يقود العقلاء والحكماء في اتحاد الكرة مبادرة للتنسيق والاجتماع مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة للوصول إلي حلول مرضية تعيد النشاط وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها الفيفا
* الأندية صرفت من دم قلبها وخاصة اندية التأهيلي والوسيط فمن غير المعقول أن تضيع هذه الجهود
اتجاهات اخيرة
* الاستعدادات جارية علي قدم وساق في تنظيم فجر الغد لعقد المؤتمر العام
* كافة الأوراق اكتملت وستكون حديث الشارع الهلالي لما تحتويه من برامج طموحا ومشاريع كبيرة
* المؤتمر العام لفجر الغد سيكون حدثا فريدا في تاريخ التنظيمات الهلالية
* لم يسبق لاي تنظيم أن عقد مؤتمره العام وقدم اوراق علمية تمت مناقشتها
الفرحان اصبح يأتي إلي مكاتب الاتحاد
قبل العمال والموظفين
* البربر
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة مرتقبة.. بقلم معاوية عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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