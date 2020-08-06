والي القضارف يوجه بسن عقوبات لحسم التلاعب بالسلع الضرورية ومعاش الناس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه والي القضارف دكتور سليمان علي محمد موسى بضرورة زيادة الغرامات وسن عقوبات رادعة لحسم التلاعب بالسلع الضرورية ومعاش الناس بجانب تشديد الرقابة على تلك السلع عبر لجان التغيير والخدمات لضمان إيصالها للمواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بمكتبه مع لجنة توزيع السلع الاستراتيجية ببلدية القضارف بإشراف المدير التنفيذى للبلدية الأستاذ عباس إدريس وأكد الوالى ضرورة الاهتمام بالمواصفات والنواحي الصحية المرتبطة بالسلع الاستهلاكية وضبط الأوزان داعيا البلدية لبذل المزيد من الجهود لتلبية حاجة المواطن مؤكدا أهمية توفير السلع الحيوية بنسبة كبيرة للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع السعي لزيادة الحصص المقررة منها من المركز للولاية .

وكان الوالي قد وقف خلال الاجتماع على أسس وضوابط توزيع السلع الاستراتيجية وحجم وموقف توزيع كل سلعة.

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