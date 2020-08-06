فتاة تقتل خالها طعناً بسكين لهذا السبب الغريب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت شرطة و مباحث قسم التكامل بمحلية شرق النيل فتاة قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بقتل شقيق والدتها (خالها) طعنآ بالسكين ،وذلك بمنطقة “الوادى الأخضر بالحاج يوسف،وقا مصدر صحفي إن مشاجرة وقعت بين المتهمة والضحية وذلك عند حضور الضحية إلى المنزل وهو مخمور فاحتدم الشجار بينهما مما دفع المتهمة الى سحب سكين كانت الى جوارها وسددت بها طعنة لخالها أودت بحياته في الحال ، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة وتحركت قوة من الشرطة برفقة تيم مسرح الحادثة لتقصى الحقائق، وأقتيدت الجانية إلى قسم شرطة التكامل ودون فى مواجهتها بلاغ تحت المادة (130)من القانون الجنائى المتعلق بالقتل العمد.