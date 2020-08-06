الوزراء يجيز قانون الحكم المحلي بصلاحيات واسعة للولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون ” تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته ” تمهيداً للمصادقة عليه ، عبر تشريع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

وحدد مشروع القانون الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه ، مستويات الحكم اللامركزي “اتحادي ، الحكم الإقليمي الولائي والحكم المحلي”.وحدد القانون انشاء الاجهزة العدلية ممثلة في الجهاز القضائي والادارة القانونية والمجلس التشريعي الولائي والجهاز التنفيذي على مستوى كل ولاية .

وترك مهمة تحديد عدد الوزارات الولائية ومسمياتها بواسطة رئيس مجلس الوزراء لكل ولاية .

ومنح القانون الولاة سلطات وصلاحيات واسعة من بينها مسؤولية الجهاز التنفيذي وحفظ الامن وان يكون مسؤولا عن الاداء امام رئيس الحكومة الاتحادية ورعاية الانشطة السياسية والتعبوية .

وقال وزير الثقافة والاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، فيصل محمد صالح ، في تصريح صحفي، امس، ان القانون حدد السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية التي حددت مستويات الحكم، مبيناً أن المجلس أجاز مشروع القانون وابدى عدداً من الملاحظات حوله ووجه وزارة العدل بتضمينها تمهيداً لرفعه للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لتكملة إجراءاته التشريعية.

ونص على اختصاصات الجهاز التنفيذي واضطلاعه بعدة مهام من بينها الاشراف على حسن ادارة وتشغيل الاجهزة الشرطية والامنية والغاء جميع القوانين الولائية المقيدة للحريات او التي تميز بين المواطنين والعمل على تسوية اوضاع المفصولين تعسفياًوتفكيك بنية تمكين نظام الانقاذ وبناء المؤسسات ودولة القانون على المستوى الولائي.