قرار من الصفاقسي التونسي حول انتقال خشارم لتدريب المريخ

الخليج 365 :
وافقت إدارة الصفاقسي، على تسريح جمال خشارم، المساعد الأول للمدرب فتحي جبال، لخوض تجربة في الدوري السوداني، كمدرب أول، بعد حصوله على عرض من المريخ.
ومن المنتظر أن يسافر جمال خشارم، في الأيام القليلة المقبلة، إلى الخرطوم، لإمضاء العقد والشروع في المهمة الجديدة مع المريخ السوداني.
يذكر أن خشارم أشرف على تدريبات الصفاقسي في أكتوبر/تشرين أول 2019، بعد انسحاب وسيم معلى، وقبل قدوم فتحي جبال.
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