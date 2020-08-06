تعرّف على التفاصيل ..خطاب من شداد لرئيس نادي الهلال اشرف الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر اتحاد كرة القدم السوداني، التقدم بخطوة جديدة تجاه الوضع الإداري بنادي الهلال، الذي يعاني من فراغ إداري، بسبب انتهاء عمر مجلس الإدارة، الذي يرأسه الدكتور أشرف الكاردينال، ورفض الأخير وإعلانه أنه لم يعد رئيسا للنادي من يوم 27 يوليو/تموز الماضي.

وكشف الدكتور كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني،”،، تفاصيل الخطوة الجديدة، قائلا: “سوف يتم مخاطبة نادي الهلال رسميا يوم الخميس عبر مكتبه التنفيذي، للوقوف على جوانب الإدارية به”.

وتأتي خطوة الاتحاد السوداني تجاه نادي الهلال، لاستجلاء معلومات مفصلة حول النشاط الإداري الرسمي بكافة أشكاله، من حيث إدارته العليا ومكتبه التنفيذي المكلف بتسيير الأعباء الداخلية للنادي، تمهيدا لاتخاذ قرار رسمي حول الفراغ الإداري.

يذكر أن الفراغ الإداري أثر بشكل كبير في عملية انطلاق برنامج إعداد فريق كرة القدم بالهلال للدوري، حيث فشل الجهازين الفني والإداري في بدء الإعداد بسبب عدم توفر المعينات.