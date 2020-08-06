واجب الاشقاء تجاه لبنان في محنته .. محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انفجار هو الاعنف من نوعه شهدته بيروت واحال جزء من المدينة الى دمار اشبه بالخراب الناتج عن حروبات ضخمة امتدت لفترة بين اعداء شرسين أمام بعضهم بعضا ، وقد تحدث بعض من شهدوا الحدث واطلعوا على حجم الدمار الناتج عنه ان المدينة أصبحت وكأنها خارجة توا من معركة طاحنة ، وكانت الفاجعة الفادحة والمصاب الجلل قد حل باللبنانيين قبل يومين اذ لم يشهدوا مثل هذا لا فى الحرب الاهلية ولا فى العدوان الصهيونى والحروب التى شنتها اسرائيل عليهم اكثر من مرة.

وبحسب تصريحات رسمية فإن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع المرفأ وراء الانفجار.

وقال محافظ بيروت إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار ، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة. وكشف أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن محذرا من أن لبنان سيواجه أزمة لو لم يتدخل المجتمع الدولي.

ووفقا لمتحدث فى البعثة التابعة للامم المتحدة فى بيروت فقد افاد عن اصابة نحو 100 من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم في انفجار في مرفأ بيروت ، بينما لقي اثنان من أقارب موظفي الأمم المتحدة حتفهما . وقال المتحدث: “إنهم يتلقون العلاج ونأمل أن يكونوا على ما يرام”، معربا عن تعازيه في الفقيدين اللذين قتلا. وأضاف: “نعلم أننا مجرد جزء صغير من الأشخاص الذين أصيبوا (جراء الانفجار) ونأمل أن يتعافى جميع المصابين وكل من يعانون”.

وفى اطار الاستعداد للتحقيق وتحديد الجهة المسؤولة عن الفاجعة أو كل من تسبب بتقصيره فى الحادث اعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ فى بيروت ، وكذلك تم وضع

كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية. ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم. وقالت المصادر إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي و”الإهمال” هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت مما أدى إلى الانفجار، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم ا يتم عمل شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ان التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين بشأن الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت .

وفى القاهرة اعلنت الجامعة العربية عن تنكيس علم الجامعة حداداً على ضحايا الانفجار الذى اسقط عشرات القتلى وآلاف الجرحى ، وخلّف خسائر مادية جسيمة ، وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية: “تنكيس علم الجامعة إنما يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني

ان هذه المحنة الكبرى التى يعيشها لبنان اليوم تستوجب وقوف جميع الاشقاء مع المنكوبين والعمل على مساعدتهم لتجاوز المحنة ، وليت اشقاء لبنان يلتفتون الى الجانب الانسانى فى الموضوع ولايشغلون انفسهم بتوافه الامور من صراعات وخلافات وتناول احاديث ليس مناسبا اوان طرحها.