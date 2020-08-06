تفاقم أزمة إعداد الهلال ..الكاردينال يرفض دفع التكلفة المالية

الخليج 365 :

كشفت مصادر خاصة على تفاصيل اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة الهلال السوداني، المنتهية فترة عمل مجلس إدارته، الدكتور أشرف الكاردينال، وممثل عن المكتب التنفيذي.

وأكدت المصادر أن الاجتماع كانت محصلته الفشل في توفير متطلبات الإعداد لفريق كرة القدم بالنادي الأزرق.

وبحسب المصادر، فإن سكرتير المكتب التنفيذي لنادي الهلال مهيار الطيب، قام بكتابة تقرير مفصل عن احتياجات ومتطلبات

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فترة الإعداد وكلفة تواجد الفريق داخل معسكر مغلق لفترة أكثر من شهر لخوض مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس السودان، وقدمها للدكتور أشرف الكاردينال بمنزل الأخير.

ولم تفلح جهود سكرتير المكتب التنفيذي للهلال في إقناع الدكتور أشرف الكاردينال في الاستمرار التلقائي برئاسته للنادي الأزرق، وخرج خالي الوفاض.

يذكر أن الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال ، كان قد أعلن في حوار تلفزيوني أن آخر عهد له رسمي بنادي الهلال في 27 يوليو/تموز الماضي