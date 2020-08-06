الإعلامية الريان الظاهر تلفت الإنتباه بمواقع التواصل بهاتين الإطلالتين..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطلت الإعلامية و المذيعة بقناة النيل الأزرق الريان الظاهر على معجبيها عبر صفحتها بموقع “فيس بوك” بإطلالتين مميزتين

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