الاتحاد الدولي للصحفيين يحرج وزير الاعلام  ويحاكمه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ان يكون شحص الى وقت قريب معترفا بشرعية جسم معين ويتعاون معه ويعمل ضمن برامجه دون ان يكون مضطرا لذلك ثم ينقلب على هذه الجهة التى درج على التعاون معها ويحكم بعدم شرعيتها ويهاجم قادتها فهذا امر لا يعد مقبولا ولايتصف هذا الشخص بالانصاف . وان يكون هذا الرجل هو شخص عانى لفترة طويلة من قمع الحكم الشمولى وعمل علىمناهضته بكل السبل السلمية المتاحة ولما تغير النظام ووصل هذا الشخص الى خانة المسؤولية كان كمن اعتاد على معارضتهم دون ان يستحى من هذا الموقف وان يكون شخص بهذا الوصف فهو امر يدعو الى ان يراجع نفسه ويبتعد عن هذا السلوك لانه لايلتقى مع سلوك المناضلين ،وسيتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون ان هذا الشخص هو وزير الاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح الذى تلقى رسالة من الاتحاد الدولى للصحفيين تفند مزاعمه بشأن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ورئيسه الاستاذ الصادق الرزيقى ، وتشكل هذه الرسالة محاكمة حقيقية من الاتحاد الدولى للصحفيين للاستاذ فيصل محمد صالح ، وهى رسالة جديرة بالاطلاع عليها , ونورد ادناه الخبر كما جاء فى بعض المواقع الاخبارية ، بقول الخبر :

بعث الاتحاد الدولي للصحفيين برسالة غاضبة لوزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح فند فيها بالادلة كثير من المعلومات المغلوطة التي بعث بها في وقت سابق للاتحاد الدولي للصحفيين أنكر فيها شرعية الاتحاد العام

للصحفيين السودانيين ، وذكر خلالها أن رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي يعمل رئيسا لتحري إحدي صحف الخرطوم رغم عدائه للثورة ولم يتعرض لاي مضايقات مؤكدا إن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين هو الممثل الشرعي للصحفيين في السودان.

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين قرار الحكومة الانتقالية بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين واحتلال قوات الأمن لمقره الرئيسي في الخرطوم ، ومصادرة جميع أصوله وتجميد حساباته المصرفية انتهاكا جسيما لحرية العمل النقابي وخرق لالتزمات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وإنتقد الخطاب المذيل بتوقيع الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطونيو بلنقر إنكار وزير الاعلام لشرعية الاتحاد العام للصحفيينالسودانيين مذكرا إياه إنه كان حتى وقت قريب مشاركا في العديد من الأنشطة التي كان ينظمها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين مثل ورش العمل والندوات والدورات التدريبية

والاجتماعات وكان أيضا يشارك في إعداد إمتحان السجل الصحفي للصحفيين الجدد التي تعقد سنويا ، والآن أصيب قادة الاتحاد بالدهشة لأنك وضعت هذا التعاون جانبا، وجعلتهم هدفا لإنتقاداتك.

كما رد على مزاعم الوزير بأن الاتحاد لم يكن يدافع عن حقوق الصحفيين ويسكت على الانتهاكات التي كانت تتعرض لها حرية الصحافة والصحفيين مذكرا اياه أيضا مساعي رئيسالاتحاد الصادق الرزيقي والتي كللت باطلاق سراحه من معتقلات جهاز والمخابرات خلال فترة الحكومة السابقة.

وفي ختام رسالته ناشد الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة الانتقالية سحب قوات الأمن التي تحتل مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين دون قيد أو شرط ، ورفع الحظر

المفروض على الصحف والصحفيين وتشكل هذه الرسالة احراجا للسيد الوزير ومحاكمة له.