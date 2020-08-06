حريق ضخم بأحد أشهر أسواق السعودية يدمر مخزون الاعلاف بالكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت وسائل إعلام سعودية، إن حريقاً هائلاً اندلع، أمس الأربعاء، في سوق شهير للأعلاف بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية بالسعودية، موضحةً أن الحريق تسبب بحالة من الهلع للمواطنين، خوفاً من حريق على شاكلة ما حدث بمرفأ بيروت.
وأكدت الوسائل، أن الحريق أتى على أكثر من 20 شاحنة محمَّلة بالأعلاف، كما أوردت أن النيران اشتعلت في منطقة صغيرة قبل أن تتسع رقعتها بشكل كبير، بسبب الرياح، لتتحول إلى حريق هائل.
وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها “وطن” نشوب الحريق الهائل، فيما أكدت صحف سعودية أن قوات الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق الضخم في وقت لاحق.
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