البرهان يوجه بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف. ووجه القائد العام بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة لجنة طوارئ الخريف. وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل

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