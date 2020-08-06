شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن (14) والي من الولاة الذين جرى اختيارهم مؤخراً هم من قائمة تحالف قوى الحرية والتغيير.

وأكد فيصل في تصريح لـ(السياسي) أن رئيس الوزراء اختار (4) ولاة.

وأشار إلى أن الـ(4) ولاة الذين اختارهم رئيس الوزراء هم ولاة ولايات جنوب كردفان، شرق دارفور، نهر النيل، الشمالية، مشدداً على أن الولايات الأربع لم تحدث فيها أي إشكاليات.

وأكد أن تعيين والي كسلا تم بناءً على ورود اسمه في قائمة الحرية والتغيير التي سلمتها لرئيس الوزراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل صالح : رئيس الوزراء اختار (4) ولاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.