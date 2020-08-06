نفوق 3 آلاف وارجاع 47 ألف رأس مـن صادر الهدى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت المقرر السابق لشعبة مصدري الماشية خالد علي محمد خيرعن نفوق 3ألف رأس من صادر الهدي من الضأن ، بجانب ارجاع 47 ألف رأس تم تصديرها إلى السعودية .

وقال محمد خير لـ”الجريدة” إن سبب نفوق الصادر هو عدم مطابقة البواخر الناقلة للمواصفات والمقاييس ، مبيناً أنها تفتقر لمعدات الأكل والشرب للمواشي مما افقدها المناعة .

وحمل خير الدولة مسؤولية الخسائر التي تعرض لها المصدرين والتي تقدر بقيمة 105مليار جنيه سوداني .

وأكد محمد خير أن بنك السودان المركز ترك الحبل على القارب للبنوك التجارية ،لاستخراج استمارات الصادر التي يسيطر عليها (الوراقة) حسب قوله.

وكشف عن تصدير 640 الف رأس مبيناً أن عائداتها التي دخلت السودان لا تتجاوز الـ 10% .

ومن جهتها أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن قيام مؤتمر صحفي اليوم لكشف وتوضيح الحقائق حول ارجاع المملكة العربية السعودية لصادر الماشية السودانية . (الجريدة)