شهادات مروعة لشهود عيان عن “يوم القيامة” في بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم شهود عيان في انفجار بيروت المدمر أمس، الثلاثاء، شهادات مروعة عن لحظة الانفجار وما حدث لهم وسقوط مصابين بالجملة وتحول بعض المارة إلى أشلاء وتطايرهم في الهواء بسبب قوة الانفجار.

وفي هذا السياق رصد الأطباء العاملون في المستشفيات اللبنانية بعض المشاهد التي رأوها عقب الانفجار الضخم الذي طال العاصمة بيروت وأودى بحياة عشرات القتلى وأصاب الآلاف من الجرحى والمشردين.

الجراح أنطوان قربان قال في حديثه للوكالة الفرنسية، إن المشاهد التي رصدها عند أبواب المستشفيات مثلها مثل تلك التي عاشها في أفغانستان قبل سنوات. ويقول الطبيب الذي أصيب في رأسه: “ما رأيته.. كان شبيهاً بيوم الآخرة”.

وخرج قربان، الأربعاء، من المستشفى في بيروت مضمّد الرأس. ويقول للوكالة الفرنسية: “ما رأيته أمس… مصابون تسيل منهم الدماء على قارعة الطريق، وآخرون ممدّدون على الأرض وفي باحة المستشفى… كان شبيهاً بيوم الآخرة”.