“مجتهد” يكشف ما جرى للملك سلمان ونجله ما زال مرتبكاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي للملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد خروجه من المستشفى الخميس الماضي وفق ما أعلنت السلطات الرسمية في المملكة.

وقال مجتهد، في تغريدة رصدتها “وطن” في حديثه عن الملك سلمان: “منذ الثامن من ذي الحجة لم يشاهد، وتسجيل الفيديو الذي ظهر فيه مغادرا المستشفى يوم عرفة جرى تصويره في زيارة سابقة للتخصصي يعود أحد المرضى من آل سعود”.

وأضاف مجتهد: “زيارة هسبل مرتبطة بتطورات لها علاقة بالموضوع، مبس “محمد بن سلمان” لا يزال مرتبكاً ولم يقرر كيف يتعامل مع أكبر تحدي يواجهه”

وفي وقت سابق، فجر “مجتهد” مفاجأة مدوية، حول صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تداول الديوان الملكي فيديو خروجه من المستشفى عقب تدهور صحته واجرائه عملية جراحية يوم عرفة.

مجتهد الذي اشتهر بالتسريبات الاعلامية من داخل الديوان الملكي قال في تغريدة رصدتها “وطن”، “معلومات هامة، تكتم شديد على حدث هام، ابن سلمان لا يزال متوترا بسبب هذا الحدث، الملك قبل مرضه الأخير زار التخصصي مرتين لعيادة مرضى من آل سعود وتم تصويره لم ينشر الفيديو”.

وأضاف مجتهد: “صباح يوم عرفة كان هناك ارتباك أمني في الجناح الملكي في التخصصي، ضع هذه المعطيات مع بعضها تعرف الحدث”.