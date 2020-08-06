المجلس القومي للدفاع المدني: ارتفاع عدد الوفيات جراء الأمطار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني عن ارتفاع الوفيات بسبب الأمطار الى 10وفيات وإصابة 3 أشخاص وانهيار كلي ل 1872منزل و 1508 منزلا انهيارا جزئيا إضافة إلى تضرر ٢١ مرفق تعليمي و٨ مساجد.

واشار المجلس في تقريره الى رصد سحب رعدية ممطرة متفرقة في أنحاء البلاد ويتوقع هطول امطار في ولايات كسلا القضارف سنار ولايات كردفان الكبرى ولايات دافور الكبرى النيل الأزرق والجزيرة فيما تخافط درجات الحرارة الكبرى والصغرى على قيمتها في شمال البلاد وتنخفض في بقية الولايات .

وناشد المجلس المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خاصة الذين يقطنون قرب مجاري المياه َوالخيران داعياً مستخدمي طرق المرور السريع مراعاة اتخاذ التدبير اللازمة وأكد المجلس استمرار جهوده في صيانة كسر سد نهر القاش وان العمل جاري في سحب وشطف المياه المتراكمة بمحلية بحري بواسطة آليات الدفاع المدني .

وفي ولاية الجزيرة يجري العمل – وفقاً للتقرير – في سحب المياه المتراكمة في بعض المناطق وأنه تم تصريف المياه المتراكمة في بعض المناطق المتاثرة بولاية سنار الى مصاريفها الطبيعية بواسطة آليات الدفاع المدني