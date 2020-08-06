وزارة العدل: نقل (16) مستشاراً إلى رئاسة الوزارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وزير العدل نصر الدين عبد البارئ قراراً بنقل (16) مستشاراً من المسجل التجاري إلى رئاسة الوزارة.

وطبقاً لقرار الوزير الذي اطلعت عليه (السياسي)، فإن درجات المستشارين الذين جرى نقلهم تتمثل في مستشار عام وكبير مستشارين ومستشار أول ومستشار مساعد.

ووفقاً للقرار، فإن أبرز المستشارين الذين تم نقلهم إلى رئاسة الوزارة هم المستشار العام إقبال عثمان إدريس، كبير مستشارين بتول حماد ومستشار أول بتول عباس.

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