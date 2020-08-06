اوامر عليا بالقبض على شباب لجان مقاومة الحتانة بسبب هتافات ضد كباشي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن صدور اوامر قبض في مواجهة شباب لجان مقاومة الحتانة نتيجة للهتافات ضد عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي الآن. وقال مصدر قانوني فضل حجب هويته وفق موقع تاسيتي نيوز ، ان مدير شرطة كرري ابلغ لجان مقاومة الحتانة بصدور اوامر من جهات عليا بالقبض عليهم لكن طلب الاجتماع بشباب لجان المقاومة قبل القبض.

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