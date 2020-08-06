شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر عن معلومات جديدة بشأن تحقيقات اللجنة التي شكلها النائب العام فيما يتعلق بجرائم دارفور.

وكان النائب العام قد أعلن في وقت سابق عن بدء لجنة التحقيق في جرائم دافور أعمالها، وأشار إلى القبض على (5) متهمين في القضية.

وكشفت مصادر (السياسي) عن أن المتهمين الموقوفين في بلاغات جرائم دارفور هم الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون بجانب علي كوشيب الذي قام بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ومتهم آخر لم تفصح المصادر عنه.

وبشأن بدء التحقيق مع البشير وهارون وعبد الرحيم بشأن جرائم دارفور، قالت المصادر إن بدء التحقيق معهم في القضية يتوقف على حسم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية أو عدمه.

في سياق آخر أكد وزير الإعلام فيصل استعداد الحكومة لمناقشة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية مع المحكمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر على راسهم المخلوع.. تحديد هوية المتهمين الموقوفين في جرائم دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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