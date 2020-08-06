سفير السودان ببيروت: إصابة 5 سودانيين بإصابات خفيفة في تفجيرات لبنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن علي الصادق سفير السودان عن اصابة خمسة سودانيين باصابات خفيفة في التفجيرات التي شهدتها بيروت عاصمة لبنان يوم امس وقال السفير في تصريحات صحفية اليوم ان إصابات السودانيين الخمسة هي إصابات خفيفة تلقوا اثرها العلاج بالمستشفيات وغادروا الى منازلهم لاستقرار حالتهم وطمان السفير الشعب السوداني بعدم وجود حالات وفيات وسط السودانيين المقيمين بلبنان مؤكدا تواصل السفارة مع جميع أفراد الجالية السودانية بلنان

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