قوى الحرية والتغيير ترشيح خالد يوسف سلك لمنصب وزير الخارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مصادر صحفية أن قوى التغيير رشحت الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد يوسف لمنصب وزير الخارجية.

وأكدت المصادر وفق جريدة السوداني أن ترشيحه حظي بقبول واسع وسط الحرية والتغيير، لكن بعض التحليلات استبعدت تولي خالد لهذا المنصب في ظل وجود وزير الدولة بالخارجية عمر قمرالدين الذي يتمتع بعلاقات دبلوماسية واسعة، فضلاً عن خبرته في إنجاز كثير من الملفات المهمة.

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