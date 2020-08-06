شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقط فيديو نال حظه من الشهرة والتداول على نطاق واسع بمنصات المواقع الاسفيرية. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول بطله شاب أقدم على سلوك مشين للغاية بتهجمه على فنانة (هاوية) حسبما وصفها متداولوا الفيديو. https://web.facebook.com/114353033309859/videos/3204266186318527/ الشاب لم يكتفي بتهجمه على الفنان بل قام بتقبيلها في سلوك مشين ومرفوض, ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فإن ردة فعل الفنانة جاءت قوية حيث قامت بإيقاف وصلتها الغنائية وتعنيف الشاب بكلمات لم يظهرها المقطع ولكن وضحت من خلال تعابير وجهها. رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم صبوا جام غضبهم على الشاب الذي تعرض لانتقادات عنيفة ووصفه البعض بفاقد الوعي والإدراك لحظة ارتكابه لهذا الفعل المشين, ووضع عدد من النشطاء تعليق وعنوان موحد على المقطع (عواليق نخليها). المادة السابقة لأول مرة.. المطربة “بلوبلو” متحدثة وليست مطربة المقالة القادمة قوى الحرية والتغيير ترشيح قوى الحرية والتغيير ترشيح خالد يوسف سلك لمنصب وزير الخارجية

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. فنانة سودانية تتلقى (قُبلة) مباغتة من أحد الحضور تجبرها على إيقاف الحفل وتعنيف (مُقبلها) بشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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