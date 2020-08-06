عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 6 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السياسي

نقل (16) مستشاراً إلى رئاسة الوزارة بأمر وزير العدل

مبادرة لـ”حماية الحق في الحياة” ومذكرة لحمدوك تطالب بالغاء قانون العدالة الاجتماعية

(السياسي) تكشف هوية المتهمين الموقوفين في جرائم دارفور

فيصل لـ(السياسي): (14) من الولاة تم اختيارهم من قائمة الحرية والتغيير

قرار مرتقب بأيلولة (15) شركة تتبع للمخابرات إلى وزارة المالية

الغرف الصناعية تتبرأ من موكب إقالة مدني عباس

الشمالية: شح في المحروقات بالولاية

الجريدة

الري تعلن عن ارتفاع مناسيب النيل الازرق وتحذر المواطنين

نفوق 3 آلاف وارجاع 47 ألف رأس من صادر الهدي

4 وفيات بكورونا في البرقيق واتهام السلطات بالتقاعس

الخارجية: الجالية السودانية في بيروت بخير

ضبط مصنع عشوائي خاص بصناعة الجبنة وتعبئة الالبان بابي سعد

السودان يرفض التفاوض حول تقسيم مياه النيل الأزرق ويلوح بالانسحاب من مفاوضات (النهضة)

لجنة المعلمين تطالب والي الجزيرة بالتحقيق في مدارس آيلة للسقوط شيدت في عهد الانقاذ

والي جنوب دارفور: انتهى عهد الاجرام

تجمع العاملين : ما يحدث في المواصفات تمكين جديد للـ(الكيزان)

حقل أبو جابرة يدخل الخدمة بانتاج ٨٥٠ برميل يومياً

مكافحة المخدرات تفكك ٣ شبكات إجرامية تهرب البنقو بولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان

القوات المسلحة ما تعرض له “الكباشي” إساءة للجيش

قيادي بقوى التغيير يطالب والي النيل الازرق بكنس أثار النظام البائد

السوداني الدولية

النيابة تحقق مع شقيق البشير لبيعه بئر نفط

إثيوبيا تعلن عن التزامها بنتائج مرضية بين الدول الثلاث

تاور: الولاة المدنيون تنتظرهم توقعات وأعباء كبيرة

إدارة مكافحة الأوبئة تفعّل خطط الاستجابة لطوارئ الخريف

انعدام شبه كامل للغاز بمحلية المتمة

اليوم التالي

وزارة الخارجية: نتابع تداعيات الانفجار ونتضامن مع شعب وحكومة لبنان

أمين عام مجلس السيادة: لم نشهر عطاءً لشراء السيارات بسبب توقف الصحف الورقية بالكورونا

آخر لحظة

الجيش: اصوات نشاز اساءت للقوات المسلحة وكباشي ونملك حق مقاضاتها

والي نهر النيل: مراجعة توكيلات الدقيق والغاز

الشيوعي: النظام السابق وراء أحداث حلفا

ارتفاع ملحوظ بمناسيب النيل الازرق

ابلاغ الاندية ببرمجة الممتاز

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صحيفة القوات المسلحة

القيادة العامة تدين وتستنكر حادثة الحتانة

القوات المسلحة تشارك في درء السيول و الأمطار بشرق النيل

الخارجية: الجالية السودانية في بيروت بخير

أخبار اليوم

خبير يطالب وزارة الطاقة بحلول جذرية لأزمة الكهرباء

بعثة (يونيتامس) تطلع على خطط الحكومة الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية

لجنة الفيضان تحذر: إرتفاع في مناسيب النيل الأزرق

إدارة مكافحة المخدرات تفكك 3 شبكات إجرامية بولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان

جنوب كردفان: إعتصام أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة لمطالبه

الوطن

الباقر عبد القيوم علي: (همس الحروف .. إين تقف الدولة من قصة ضياع ثروتنا الحيوانية)

عودة اعتصام كسلا والبجا يهاجمون قوى الحرية والتغيير

فتح المعابر مع حدود مصر الأحد المقبل

السودان يعلن تضامنه مع حكومة وشعب لبنان

المالية تنسق مع البعثة الأممية المتكاملة (يونيتامس)

الري: ارتفاع مناسيب النيل فى بعض الاحباس

السوداني

القوات المسلحة تستنكر الإساءة للفريق أول ركن شمس الدين كباشي

وضع إمكانات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف

السودان يهدد بمغادرة مفاوضات “سد النهضة”

المَالِيّة تُوَفِّرْ (٢٥) مليون دولار شهرياً لاستيراد الأدوية وتدفع (٥٠%) للإمدادات الطبية

وزارة المالية تشرع في السيطرة على المال العام

والي البحر الأحمر لـ(السوداني) نعاني من شُح في البنزين ودقيق المخابز

معز حضرة: المحكمة لم تخطرنا بمقر انعقاد جلسة محاكمة البشير ورفقائه

الشيوعي: الحديث عن مطالبتنا بوزارتي الخارجية والمالية (شائعة)

جنوب كردفان: إعتصام أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة لمطالبه

صوت الأمة

البرهان يضع إمكانيات الجيش تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف

اجتماع بالقصر اليوم لبحث تداعيات تعيين والى كسلا

الثورية : توقيع السلام بعد أسبوعين

إنتاج 850 برميل نفط يومياً بابوجابرة

إعادة تشغيل المعابر الحدودية مع جمهورية مصر

سونا

البرهان يتلقى تنويرا استخباراتيا عن الوضع الامني بالبلاد

البرهان يبعث ببرقية تعزية ومواساة الى ميشيل عون

وكالة السودان للانباء تنعي الاستاذ محمد على سعيد

السودان يعلن تضامنه مع حكومة وشعب لبنان

أصابة خمسة سودانيين جراء انفجار مرفأ بيروت

الخارجية تثمن المقترح السعودي لتنفيذ اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي

وزارة الري تؤكد استعدادها وتحوطها للزيادة في معدلات الامطار

الطاقة والتعدين تكشف عن دخول بئر بترول جديدة لزيادة الانتاج

امين عام الزكاة يلتقي بسفير السودان بالسعودية

افتتاح مركز جديد بمستشفى أم درمان لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد

الغرف الصناعية: القطاع الخاص يعمل في تناغم مع حكومة الثورة

جبر يطمئن على جاهزية الهلال الأحمر بكادوقلي لحالات الطوارئ

توزيع اكثر من 86 الف برميل جازرلين للموسم الزراعي بالقضارف

والي شمال كردفان يترأس اللقاء التفاكري للقوي السياسية

الولاية الشمالية تؤكد التزامها لادارة ازمة المواد البترولية

الولاية الشمالية تتسلم معينات طبية

قرار بتجميد زيادة رسوم إمداد المياه بالجزيرة

والي النيل الازرق:ملف معاش الناس لا يحتمل انصاف الحلول

والي الخرطوم يؤكد على الشراكة مع القطاع الخاص لتجاوز طوارئ الخريف

والي سنار يتفقد المناطق المتأثرة بالسيول

والي نهر النيل توجه بمراجعة توكيلات الدقيق والغاز

المجلس القومى للدفاع المدنى: ارتفاع الوفيات جراءالأمطار الى عشرة