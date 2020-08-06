المالية تشرع في السيطرة على المال العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع الترتيبات المُتعلِّقة بتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك ترقُّباً لقرار حكومي بأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة لوزارة المالية، مشيرةً إلى أنّها من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تُصب في استقرار الاقتصاد السوداني. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف هبة محمد علي والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد أحمد بمقر الجهاز. وأكد الطرفان وفق صحيفة السوداني على أهمية الالتزام بروح التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الإيرادات للنهوض بالإنتاجية والتنمية تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وقدّمت د. هبة، تنويراً حول خُطط الوزارة الإصلاحية والإجراءات المُتعلِّقة بجميع الشركات والهيئات العامة التي تفوف الـ(600) شركة وهيئة حكومية، فيما خصّ الاجتماع الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة التي تبلغ (15) شركة من ضمنها شركة السبيكة للذهب للاستفادة منها لبناء مخزون استراتيجي من الذهب، وناقش الاجتماع سُبل التعاون المُشترك بين وزارة المالية وجهاز المخابرات العامّة ودور هيئة الأمن الاقتصادي، مُركِّزاً على أربعة محاور، القضاء على الفساد، مكافحة التجنيب، تأمين المعلومات وخطة الحكومة لتكوين قوة طوارئ مُشتركة لدعم وتأمين الاقتصاد السوداني.