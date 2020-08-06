مصر والسودان تطلبان تعليق المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طلبت مصر والسودان الثلاثاء تعليق المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تشيّده أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك “لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يُخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يونيو/حزيران 2020″، حسب ما قالت وزارة الري المصرية في بيان. فرانس 24 المادة السابقة أزمة وقود حادة في الولاية الشمالية المقالة القادمة وزير الري: لن نرهن حياة 20 مليون بالتوصل إلى معاهدة

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